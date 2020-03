Senado dos EUA aprova pacote de ajuda contra coronavírus

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (18) de forma esmagadora projeto de lei que concede bilhões de dólares para limitar os danos da pandemia de coronavírus por meio de testes gratuitos, licença médica remunerada e aumento dos gastos com rede de segurança.

O projeto apoiado pelo presidente Donald Trump agora segue para sanção. Congresso e Casa Branca discutem medidas adicionais de estímulo que podem custar mais de US$ 1 trilhão.

Parlamentares do Senado, comandado pelos republicanos, abriram mão de suas divergências ideológicas ao aprovarem o texto por um voto bipartidário de 90 a 8, com todos os votos "não" vindos dos republicanos. A Câmara dos Deputados, controlada pelos democratas, também aprovou o projeto por uma margem bipartidária esmagadora no último sábado.

O custo exato não foi calculado, mas o Comitê Conjunto de Tributação do Congresso estima que apenas as licenças médicas e as licenças familiares custariam US$ 105 bilhões.

Os parlamentares estão tentando criar outro pacote de emergência que pode custar US$ 1,3 trilhão - muito mais do que os pacotes gigantescos de combate à recessão que o Congresso aprovou em 2008 e 2009 durante a crise financeira.

Esse pacote pode incluir duas rodadas de pagamentos diretos aos norte-americanos, de US$ 250 bilhões cada, segundo uma proposta do Departamento do Tesouro vista pela Reuters.

Trump sugeriu na terça-feira que esses cheques podem chegar a mil dólares cada. Os pagamentos seriam especificados com base na renda e no tamanho da família.

O plano também forneceria 300 bilhões de dólares a pequenas empresas, US$ 50 bilhões em empréstimos para companhias aéreas sem dinheiro e US$ 150 bilhões em garantias de empréstimos a outros setores econômicos em dificuldades.