Tóquio tem mais um dia com número sem precedentes de novas infecções

O governo metropolitano de Tóquio confirmou a ocorrência de 47 novos casos de infecção pelo coronavírus, registrando outra alta sem precedentes em um dia.

Funcionários do governo fizeram o anúncio em entrevista nessa quinta-feira (26).

Eles disseram que as rotas de infecção permanecem desconhecidas em 24 casos, ou seja, cerca da metade das novas ocorrências.

A capital do país registrou no dia anterior, quarta-feira (25), a cifra de 41 casos em um único dia.

Entrada de estrangeiros

O governo japonês decidiu não permitir a entrada de estrangeiros que tenham estado em 21 países europeus e no Irã.

Na primeira reunião de uma força-tarefa especial sobre medidas contra o novo coronavírus, ontem, o governo decidiu adotar medidas adicionais para fortalecer o controle das fronteiras.

Segundo a decisão, estrangeiros que tenham estado em 21 países europeus, incluindo Itália, Espanha e Alemanha, bem como no Irã, não terão permissão para entrar no país a partir da meia-noite desta sexta-feira.

A reunião foi presidida pelo primeiro-ministro Shinzo Abe. Ele disse que o governo central vai trabalhar com os governos locais de forma bem mais estreita, a fim de ampliar os esforços de combate ao coronavírus.

A força-tarefa também decidiu solicitar a todas as pessoas que entram no país, incluindo as de nacionalidade japonesa, procedentes de sete países do Sudeste Asiático, incluindo Indonésia, Singapura e Tailândia, bem como de 11 países do Oriente Médio, incluindo Israel e Catar, a permanecerem duas semanas em locais devidamente designados e não usarem transporte público no Japão.

A medida vai ser implementada a partir da meia-noite de sábado (28) até o fim de abril.

A força-tarefa também pretende prorrogar, até o fim de abril, o prazo do período de duas semanas de quarentena para visitantes da China e Coreia do Sul, incluindo pessoas de nacionalidade japonesa.