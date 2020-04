Comissão Europeia fará conferência de doadores para financiar vacina

A Comissão Europeia quer apoiar o desenvolvimento de uma vacina para a covid-19 e melhorar os tratamentos. Para isso, vai organizar uma conferência virtual de doadores em 4 de maio, destinada a obter fundos para apoiar as pesquisas.

O anúncio foi feito hoje (15), em entrevista, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Para ela, o desenvolvimento de uma vacina é a "melhor hipótese coletiva de vencer o vírus".

A conferência de doadores permitirá definir as lacunas financeiras imediatas e encontrar soluções inovadoras e equitativas", destacou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já provocou mais de 124 mil mortes e infectou quase 2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 413.500 são considerados curados.

O Continente europeu, com mais de 996 mil infectados e mais de 84 mil mortes é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais mortes pela doença, registrando 21.067 óbitos e mais de 162 mil casos confirmados.

Na Espanha, as autoridades sanitárias contabilizam 18.056 mortes e mais de 172 mil casos de infecção.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, são registrados 567 mortes, mais 32 do que na segunda-feira (+6,%), e 17.448 casos de infecção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

*Emissora pública de televisão de Portugal