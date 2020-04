Coronavírus espalha-se a bordo de porta-aviões americano

Órgãos de mídia americanos informam que o comandante de um porta-aviões nuclear comunicou a chefes militares uma disseminação do coronavírus na embarcação e pediu assistência para salvar a vida da tripulação.

Segundo as notícias, o comandante do USS Theodore Roosevelt escreveu, em carta, que os tripulantes infectados não podem ser isolados por causa da limitação de espaço. Atribui-se a ele a afirmação de que o contágio é contínuo e se agrava a cada momento.

Nas palavras do comandante: “Não estamos em guerra. Marinheiros não precisam morrer. Se não agirmos agora, será nossa falha não prestar cuidados ao nosso patrimônio mais valioso, nossos marinheiros.”

Ele pediu assistência para que a tripulação possa ser isolada em terra.

Três tripulantes de um total de 5 mil foram diagnosticados com o coronavírus no final de março. A embarcação, posicionada no Oceano Pacífico, está atracada agora em Guam.

Notícias na mídia dão conta de que o total de casos de infecção já passa de 70.