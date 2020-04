Israel tornará uso de máscaras em público obrigatório

Em 24 horas, Rio registra 227 novos casos e 18 mortes por covid-19

Os casos de covid-19 apresentaram o maior salto em 24 horas no estado do Rio de Janeiro, desde o início da epidemia, com 227 novos doentes e 18 mortes. De acordo com os dados mais recentes da Secretaria de Estado de Saúde (SES), já são 1.688 casos confirmados e 89 óbitos.