Japão pode estender estado de emergência por um mês

O governo japonês poderá estender por cerca de um mês o estado de emergência em vigor em todo o país por causa da pandemia do coronavírus. Atualmente, ele está programado para vigorar até 6 de maio.

Esta semana, o primeiro-ministro Abe Shinzo declarou, durante uma reunião do Comitê Orçamentário da Câmara Alta do Parlamento, que a questão é se será possível ou não declarar o fim do estado de emergência nessa data. Ele disse que essa perspectiva parece improvável, lembrando que os casos de infecção continuam aumentando.

Governadores realizaram uma reunião online, na quarta-feira, e decidiram pedir ao governo central que estendesse o estado de emergência em todo o país.

Vários governadores fizeram apelos para que o estado de emergência continue em vigor, citando temores de que os casos de infecção poderiam se espalhar ainda mais, se ele for afrouxado parcialmente e as pessoas começarem a circular novamente.

Segundo fontes, membros de um painel de especialistas do governo japonês concordaram em uma reunião não oficial que o estado de emergência deveria ser estendido em todo o país. O painel deve se reunir nesta sexta-feira.