Trump sugere que estados reabram economia em três fases

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, propôs diretrizes nessa quinta-feira (16) sob as quais os governadores poderão agir para retomar a economia da paralisação em decorrência do novo cornavírus, em um processo dividido em três etapas.

Em seu pronuncimaento diário sobre o coronavírus, que já matou mais de 32,6 mil norte-americanos em poucas semanas, Trump argumentou que uma paralisação prolongada pode ser profundamente prejudicial à economia e à sociedade dos EUA.

"Não estamos abrindo todos de uma vez, mas a um passo cuidadoso de cada vez", disse o presidente.

"Uma interrupção prolongada, combinada com uma depressão econômica forçada, infligiria uma imensa e abrangente perda à saúde pública", afirmou Trump, acrescentando que isso poderia levar a um aumento acentuado no consumo excessivo de drogas, abuso de álcool, nos casos de suicídio e doenças cardíacas.

As novas diretrizes federais recomendam que os estados registrem uma "trajetória descendente" de 14 dias, antes de iniciar um processo de reabertura, em três fases.

O documento estabelece que o plano é de responsabilidade das autoridades estaduais, e não federais.

Antes da reabertura, os hospitais devem ter um "programa robusto", que inclua testes de anticorpos para profissionais de saúde.

Os estados devem criar locais de triagem e teste para pessoas com sintomas e recursos de rastreamento de contato, e os serviços de saúde devem fornecer equipamentos de proteção individual, de forma independente, e lidar com surtos se os casos de covid-19 aumentarem novamente.

O documento diz que as recomendações podem ser implementadas a critério dos governadores. Trump se desentendeu com governadores sobre quem tem a autoridade máxima para exigir uma reabertura da economia dos estados.

Na primeira fase da reabertura, as diretrizes estabelecem que grupos de mais de dez pessoas devem ser evitados se medidas de distanciamento apropriadas não forem adotadas. As viagens não essenciais devem ser minimizadas, o teletrabalho deve ser incentivado e as áreas comuns nos escritórios, fechadas.

As escolas seguem fechadas durante a primeira fase, mas locais como cinemas, restaurantes, estádios e locais de culto podem ser abertos com protocolos rígidos de distanciamento físico.

Os hospitais podem retomar as cirurgias eletivas, que são críticas para seus fluxos de receita, e as academias podem reabrir com novos protocolos. Bares devem continuar fechados.

Na segunda fase, aplicável a estados e regiões sem indícios de uma nova onda de casos de coronavírus, as diretrizes recomendam que grupos com mais de 50 pessoas sejam evitados quando o distanciamento social não for cumrpido.

As viagens não essenciais podem ser retomadas nesse período, enquanto as escolas e os acampamentos para jovens podem ser reativados e os bares com "ocupação diminuída no salão principal" podem reabrir.

A fase três inclui pessoal irrestrito em locais de trabalho.

Um funcionário da Casa Branca descreveu as diretrizes como conservadoras e observou que elas haviam sido acordadas pelos principais médicos da força-tarefa do presidente.

Trump está pressionando para que a economia dos EUA volte a funcionar depois que as paralisações, em razão do coronavírus, deixaram milhões de norte-americanos desempregados. Mais de 20 milhões de pessoas pediram auxílio-desemprego no país, no mês passado, e mais de 90% do país estão sob ordem de permanecer em casa.

Trump disse, na véspera, que alguns estados com baixo número de infecções estarão prontos para retomar a atividade econômica mais cedo do que aqueles mais atingidos pelo vírus.

Uma autoridade da Casa Branca afirmou que cada governador poderá considerar as recomendações como um guia. As diretrizes foram aprovadas pelos membros da força-tarefa, incluindo o especialista em doenças infecciosas Anthony Fauci.