Confinamento obrigatório para 5,5 milhões de chilenos começa hoje

A partir das 22h de hoje (8), 5,5 milhões de chilenos entrarão em quarentena total por, pelo menos uma semana. Na região metropolitana da capital, Santiago do Chile, a medida afetará a vida de 4,8 milhões de pessoas, o que representa cerca de 70% da população local. O confinamento obrigatório é o maior determinado pelas autoridades sanitárias chilenas desde o início da pandemia.

Os cidadãos não poderão ir ao trabalho nem realizar atividades em locais públicos. Ontem (7), longas filas se formaram em supermercados, farmácias e bancos, resultado da preocupação da população em se abastecer para a quarentena. No entanto, um comunicado divulgado pelo ministério da Saúde pede tranquilidade e afirma que o país não sofre risco de desabastecimento de alimentos e itens básicos.

Para sair de casa, os cidadãos terão que apresentar licenças temporárias individuais. Para trabalhar, é necessário um salvo conduto. A região metropolitana da capital concentra mais de 80% dos casos de covid-19 no Chile.

O país, que tem uma população de 18,7 milhões de habitantes, registra 25.972 casos confirmados da doença e 294 mortes. Em relação aos exames de confirmação diagnóstica por PCR, o país havia realizado, até a última quarta-feira (6), mais de 232 mil testes, o que significa 11.618 testes de PCR por milhão de habitantes.

No Chile, já há 13 cidades sob o regime de quarentena. A partir de hoje somam-se a elas outras 12, totalizando 25 localidades da região metropolitana. Ñuñoa é a única comuna na região metropolitana de Santiago que não está em quarentena.

"Mais uma vez, fazemos um chamado para olhar para o que está acontecendo em diferentes regiões do país. Um sincero agradecimento aos cidadãos das localidades que entenderam e participaram, endossando o chamado para cuidar de nós mesmos. Pedimos que o mesmo aconteça na Grande Santiago, porque é essencial que o número de casos na cidade diminua rapidamente. A única maneira de fazer isso é com as medidas que indicamos, por mais dolorosas que sejam, e pedimos que entendam que estamos todos juntos nisso, prefeitos, governo, parlamentares e cidadãos", afirmou o ministro da Saúde chileno, Jaime Mañalich.

Barreiras sanitárias serão instaladas nos acessos entre a região metropolitana e as cidades de Valparaíso e Viña del Mar, para evitar a propagação do novo coronavírus no território. As Forças Armadas participarão do controle.

Medidas

Entre as medidas defendidas pelo governo, além do uso obrigatório de máscaras, está a pintura de linhas demarcatórias no chão de comércios e lojas, com um metro de distância, para que a população não se aglomere nas filas. É necessária também a presença de guardas para controlar e organizar a entrada dos clientes dos estabelecimentos. Em algumas cidades, apenas uma pessoa por família pode sair para fazer as compras.

O prefeito de Quilicura, uma das 32 cidades que compõem a região metropolitana de Santiago, habilitou uma farmácia móvel que irá aos bairros para que as pessoas não se desloquem. Em diversas cidades, há a distribuição de cestas básicas e botijões de gás para as populações mais vulneráveis.

Outra medida intensificada pelas comunas é a limpeza das ruas com caminhões. Em La Florida, por exemplo, 250 mochilas fumigadoras foram entregues a dirigentes de associações de vizinhos de condomínios e bairros, para que os moradores possam fazer limpezas permanentemente.