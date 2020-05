Japão alerta que população deve evitar nova onda da covid-19

O primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo, renovou seu pedido à população para que sejam mantidas as medidas em vigor de modo a evitar a disseminação do novo coronavírus, após a suspensão do estado de emergência em 39 províncias.

Abe fez esta declaração em uma sessão plenária da câmara alta do Parlamento nesta sexta-feira (15), em Tóquio.

Ele disse que o país precisa se preparar para uma longa batalha contra o vírus até que tratamentos e vacinas eficazes sejam desenvolvidos.

Acrescentou que o vírus ainda é uma ameaça, apesar de o estado de emergência ter sido reduzido.

Advertiu que a população necessita estar preparada para possíveis segunda e terceira ondas de infecções.

Abe disse que, caso haja um grande aumento no número de infecções, é possível que o estado de emergência tenha que ser novamente declarado para as áreas afetadas.

Exortou a população a adotar um novo estilo de vida que incorpore o distanciamento social e seguir as diretrizes emitidas por cada setor industrial.