Congresso chileno aprova pacote de US$ 12 bi contra covid-19

O ministro das Finanças do Chile, Ignacio Briones, anunciou um novo pacote de apoio à população e estímulo econômico no valor de US$ 12 bilhões, por dois ano, para enfrentar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, após um acordo entre governo e oposição nesse domingo (14).

Briones disse que o Chile está passando por um "momento único" em sua história, uma vez que enfrenta as semanas mais difíceis do combate à pandemia, e que a única maneira de escapar disso é trabalhando em conjunto para oferecer aos cidadãos "um sinal de esperança".

O anúncio ocorre após semanas de disputas políticas e críticas feitas por especialistas à maneira como o governo tem lidado com a crise sanitária. Os casos confirmados de coronavírus a cada 100 mil cidadãos atingiram níveis apenas superados por pequenos países como o Catar.

No sábado (13), o presidente do Chile, Sebastián Piñera, demitiu o ministro da Saúde, Jaime Manalich, que havia sido criticado por não implementar quarentenas mais cedo e por mudanças na metodologia de divulgação de casos e mortes.

O pacote econômico inclui medidas tributárias, como cortes de impostos para pequenas e médias empresas entre 2020 e 2022, expansão do esquema de depreciação instantânea, simplificação regulatória e medidas de liquidez.

Também aumenta o valor do subsídio de renda para a população mais vulnerável, previamente estabelecido pelo governo.