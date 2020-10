Trump vota na Flórida e Biden vai à Pensilvânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, votou em seu novo domicílio eleitoral na Flórida neste sábado (24) antes de novamente sair em campanha para comícios em três estados cruciais na eleição presidencial norte-americana, e se juntou a mais de 54 milhões de norte-americanos que votaram antecipadamente, um recorde antes do pleito de 3 de novembro.

Trump votou em uma biblioteca em West Palm Beach, perto de sua propriedade em Mar-a-Lago, depois de alterar sua residência permanente e domicílio eleitoral no ano passado de Nova York para a Flórida, um estado no qual ele precisa vencer para conseguir a reeleição.

"Eu votei em um cara chamado Trump", disse ele a jornalistas após depositar seu voto na urna.

Seu rival na disputa, o democrata Joe Biden, e sua esposa, Jill, também saíram em campanha neste sábado (24), viajando para o estado-chave da Pensilvânia para dois eventos.

O ex-presidente Barack Obama fará campanha para Biden na Flórida, fazendo sua segunda aparição pública na campanha de seu ex-vice-presidente depois de uma parada na Pensilvânia na quarta-feira (22).

A 10 dias da eleição, cerca de 54,2 milhões de norte-americanos já votaram, número que pode levar ao maior comparecimento às urnas em mais de um século, de acordo com dados do U.S. Elections Project.

A pressa em votar aponta para um grande interesse na disputa entre Biden e Trump e também para preocupações em evitar locais de votações lotados no dia da eleição e reduzir o risco de exposição ao coronavírus, que já matou mais de 224 mil pessoas nos EUA.