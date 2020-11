China cumprimenta Biden por vitória eleitoral nos EUA

O Ministério das Relações Exteriores da China parabenizou nesta sexta-feira (13) o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente eleita do país, Kamala Harris, pela vitória na eleição presidencial norte-americana de 3 de novembro, cujo resultado o atual presidente dos EUA, Donald Trump, se recusa a reconhecer.

"Respeitamos a escolha do povo americano. Ampliamos as congratulações ao senhor Biden e à senhora Harris", disse o porta-voz do ministério chinês Wang Wenbin em uma entrevista coletiva de rotina.

"Entendemos que os resultado da eleição norte-americana será determinado de acordo com as leis e procedimento norte-americanos", acrescentou.