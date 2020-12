EUA encerram investigação antidumping sobre molduras brasileiras

O governo brasileiro comemorou a decisão dos Estados Unidos de encerrar investigação antidumping sobre molduras de madeira exportadas pelo Brasil.

Em nota conjunta divulgada hoje (31), os ministérios da Economia e das Relações Exteriores dizem que acompanharam as investigações conduzidas pelos Estados Unidos, “prestando apoio necessário aos exportadores brasileiros.”

“O governo brasileiro tomou conhecimento, com satisfação, de que os EUA encerraram investigação antidumping sobre molduras de madeira exportadas pelo Brasil, sem adotar qualquer medida contra nossos produtores. Os EUA concluíram que os exportadores brasileiros não praticam dumping, isto é, nossos produtos são vendidos a preços leais de mercado”, diz a nota.

O ministério destaca ainda que é um “resultado importante para a promoção do comércio justo e sustentável entre o Brasil e os EUA no setor de madeira processada.”

Dumping

O termo dumping, no contexto do comércio internacional, significa exportar produtos por preços inferiores aos praticados no país de origem. Uma moldura de madeira vendida no Brasil por R$ 100 deve custar os mesmos R$ 100 para o mercado exterior.

Nos últimos 12 meses, o Brasil exportou cerca de US$ 377 milhões em molduras de madeira para os Estados Unidos. O mercado americano absorveu cerca de 67% das exportações totais brasileiras do produto.