EUA: polícia diz que explosão em Nashville foi "ato intencional"

Um veículo explodiu no centro de Nashville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos (EUA), na madrugada desta sexta-feira (25). A explosão gerou destroços em "ampla área", e as autoridades dizem que o ato foi "intencional".

O Departamento da Polícia de Nashville informou, em sua conta no Twitter, que a explosão ocorreu às 6h30 e que autoridades estaduais e federais estavam no local, assim como equipes de emergência, incluindo o Corpo de Bombeiros.

A explosão do veículo na parte baixa da cidade de Nashville foi sentida a nove quarteirões de distância, destruiu outros veículos e danificou alguns edifícios.

Apesar dos destroços, apenas três pessoas ficaram feridas, mas com pouca gravidade, segundo os bombeiros. Eles usaram o Twitter para pedir aos moradores e outras pessoas que evitassem a área.

"A explosão foi significativa. O Departamento de polícia, os parceiros federais - o FBI e o ATF - já estão investigando", disse Don Aaron, porta-voz da polícia de Nashville. "Acreditamos que a explosão foi um ato intencional".

O incidente, associado a um trailer que se encontrava estacionado, provocou fumaça na região, conhecida como o "coração turístico" da cidade, por ser repleta de bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. A área foi evacuada, enquanto as autoridades fazem a investigação.

O presidente da Câmara de Nashville, John Cooper, disse que olhando para o local do incidente, parecia que "uma bomba tinha explodido". Cooper pediu às pessoas que se mantivessem longe do centro da cidade.

Vídeos publicados no Facebook por moradores da região mostram água escorrendo pelo teto de casa, som de alarmes e gritos de pessoas.

"Todas as minhas janelas estão destruídas. Parecia uma bomba", disse o morador Buck McCoy.

Andrew McCabe, um ex-vice-diretor do FBI, disse à CNN que uma explosão como essa, provavelmente será investigada como possível ato de terrorismo, e que a polícia pode ter sido o alvo da explosão, já que estava atendendo a denúncia de um veículo suspeito quando ocorreu o incidente.

