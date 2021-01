Presidente mexicano anuncia que testou positivo para covid-19

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse no domingo (24) que foi diagnosticado com covid-19, após a semana com maior número de mortes em decorrência da pandemia de coronavírus no país, que levou o sistema de saúde da capital mexicana ao limite.

O presidente de 67 anos, que fumava muito até sofrer um infarto em 2013, disse em um tuíte que seus sintomas são leves e que está recebendo tratamento.

"Como sempre, estou otimista", disse López Obrador, que resistiu ao uso de máscaras em público desde que o vírus chegou ao México, mais de 10 meses atrás.

De volta à Cidade do México após uma visita de três dias a partes do norte e do centro do país, ele disse que continuará trabalhando e que ainda planejava participar de uma conversa virtual com o presidente russo, Vladimir Putin, na manhã desta segunda-feira (25).

O líder, no entanto não manterá sua agenda pública de rotina, que domina a vida política mexicana desde que ele tomou posse, em dezembro de 2018.

Críticos vêm atacando incessantemente sua conduta da crise de saúde, mas, mesmo com um total de quase 150 mil mortes, sua popularidade cresceu durante a pandemia, de acordo com uma sondagem diária do instituto de pesquisa Consulta Mitofsky.

O presidente mantém uma agenda cheia, reunindo-se com seu gabinete de segurança às 6h todos os dias e realizando coletivas de imprensa de duas horas ou mais a partir das 7h. Nos finais de semana, muitas vezes ele excursiona pelo país, como fazia quando estava na oposição.