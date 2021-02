Itamaraty viabiliza voo para brasileiros entre Portugal e Brasil 

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota nesta sexta-feira (19) informando que concluiu negociação com Portugal para a realização de um voo comercial extraordinário entre Lisboa e Guarulhos (SP) para o dia 26 de fevereiro devido à suspensão de voos diretos entre os dois países no dia 27 de janeiro.

Segundo o Itamaraty, por se tratar de uma operação privada, os interessados em embarcar no voo de 26 de fevereiro devem tratar diretamente com a companhia aérea TAP, que será a responsável pelo transporte dos passageiros, para a marcação ou aproveitamento de bilhetes aéreos. Em função do estado de emergência e as restrições vigentes em Portugal devido à pandemia de covid-19, somente poderão ingressar no aeroporto passageiros com bilhetes confirmados pela empresa aérea.

O ministério informou que, para esse voo comercial extraordinário, permanecem "inalteradas as exigências de documentos para viagem, assim como a apresentação de teste negativo para covid-19 e o preenchimento de formulário da Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] (declaração de saúde do viajante) para entrada no Brasil."

O Itamaraty informou que continua negociando com o governo de Portugal a possibilidade de realização de novos voos entre os dois países.