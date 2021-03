Havaí declara emergência e determina retiradas devido a inundações

O governador do Havaí, David Ige, declarou emergência no estado norte-americano, depois que chuva intensa causou inundações, deslizamentos de terra e o temor de problemas em represas. As autoridades determinaram a retirada de milhares de pessoas de comunidades ameaçadas pela elevação das águas.

A medida foi tomada depois que uma represa transbordou na ilha de Maui, forçando retiradas e destruindo casas – a condição "insatisfatória" da represa já a havia condenado a uma remoção neste ano, informou o Departamento de Terras.

"A declaração de emergência disponibiliza fundos estaduais que podem ser usados rápida e eficientemente para ajudar aqueles que sofrem o impacto do evento climático severo", disse Ige nessa terça-feira (9)

A chuva intensa está prevista até sexta-feira (12) e alertas de inundação continuam em vigor pelo segundo dia.

Em nota, o governador informou que o estado de emergência cobre os condados de Hawai'i, Maui, Kalawao, O'ahu e Kaua'i e que o período de alívio de desastres é até 8 de maio.

O Departamento de Gerenciamento de Emergência de Honolulu orientou as pessoas a deixarem Haleiwa, uma comunidade onde vivem milhares de pessoas, ao norte da capital Honolulu.

A rede Hawaii News Now noticiou que duas pessoas foram arrastadas ontem pelas águas. Uma delas, um homem de 27 anos, foi resgatada pelas equipes de apoio, e a busca pela outra recomeçaria nesta quarta-feira.