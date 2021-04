"Nomadland - Sobreviver na América" leva 3 principais prêmios do Óscar

O filme Nomadland - Sobreviver na América ganhou o Óscar de melhor filme, melhor realização e melhor atriz para Frances McDormand. A cineasta Chloé Zhao torna-se assim a segunda mulher na história a receber o prêmio de melhor realizadora. A 93ª cerimônia dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas ocorreu na Estação Union Station, em Los Angeles, e no Dolby Theatre, em Hollywood, com restrições devido à pandemia de covid-19.

Nomadland - Sobreviver na América era o maior favorito e cumpriu os prognósticos, vencendo nas principais categorias dos Óscar, entre eles a de melhor direção, com a estatueta entregue à cineasta sino-americana Chloé Zhao. Ela é a segunda mulher a conquistar esse Óscar, depois de Kathryn Bigelow, em 2010, com Estado de Guerra.

É fabuloso ser uma mulher em 2021", afirmou Chloé Zhao ao comemorar a vitória.

"Sou extremamente afortunada por poder fazer o que gosto", acrescentou a cineasta nos bastidores da cerimônia de entrega do Óscar, na madrugada de hoje (26). "Se esta vitória ajudar mais pessoas como eu a viverem os seus sonhos, sou muito agradecida por isso".

Nomadland - Sobreviver na América, considerado o melhor filme, conta a história de uma mulher - Fern, interpretada por Frances McDormand - que viaja pela América como nômade. Vive numa caravana, trabalha em empregos temporários e sobrevive na estrada, na sequência da crise econômica de 2008.

Ao receber o prêmio, Chloé Zhao dedicou-o "a todos aqueles que tiveram a fé e a coragem de se agarrar à bondade em si próprios e nos outros".

Embora o filme seja uma ficção, inclui testemunhos reais de norte-americanos que vivem na estrada, sempre em trânsito, numa comunidade nómade mais envelhecida e às margens da sociedade. O filme contou inclusive com nômades da vida real.

"Um dos momentos mais felizes para mim esta noite foi quando a Frances [McDormand] ganhou", disse Chloé Zhao aos jornalistas. "As pessoas podem não saber tudo o que ela fez, como produtora e como atriz, quão aberta e vulnerável foi e quanto me ajudou a fazer este filme. E como ajudou os nômades a sentirem-se confortáveis nas gravações. Ela é 'Nomadland'".

Com esse Óscar, Frances McDormand entrou no pequeno grupo de atrizes com mais de duas estatuetas da academia, juntando-se a Meryl Streep e Ingrid Bergman (três óscares, cada), e a Katharine Hepburn (quatro óscares). Ela conseguiu ainda vencer a indicação de melhor atriz, depois de Fargo (1996) e de Três Cartazes à Beira da Estrada (2018).

Indicado para sete estatuetas, o filme Nomadland completa um percurso de sucesso nos últimos meses, depois de ter ganhado quatro prêmios Spirit, os chamados 'óscares' do cinema independente: melhor filme, melhor realização, melhor montagem e melhor fotografia.

Por The Father, o britânico Anthony Hopkins, que não esteve presente à cerimônia, conquistou o segundo Óscar de melhor ator, 30 anos após a sua premiação pelo papel em O Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Demme.

Veja, a seguir, os ganhadores do Óscar 2021

Melhor Filme

Nomadland

Melhor Ator

Anthony Hopkins, por Meu Pai

Melhor Atriz

Frances McDormand, por Nomadland

Melhor Direção

Chloé Zhao, por Nomadland

Melhor Ator Coadjuvante

Daniel Kaluuya, por Judas e o Messias Negro

Melhor Atriz Coadjuvante

Yuh-Jung Youn, por Minari

Melhor Roteiro Adaptado

Christopher Hampton, Florian Zeller, por Meu Pai

Melhor Roteiro Original

Emerald Fennell, por Bela Vingança

Melhor Filme Internacional

Durk - Dinamarca

Melhor Fotografia

Mank

Melhor Documentário

My Octopus Teacher

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Colette

Melhor Curta-Metragem

Two Distant Strangers

Melhor Animação

Soul

Melhor Curta de Animação

If Anything Happens I Love You

Melhor Canção Original

Fight For You (Judas e o Messias Negro)

Melhor Trilha Sonora Original

Soul

Melhor Edição

O Som do Silêncio

Melhor Figurino

A Voz Suprema do Blues

Melhor Cabelo e Maquiagem

A Voz Suprema do Blues

Melhor Edição de Som

O Som do Silêncio

Melhor Design de Produção

Mank

Melhores Efeitos Visuais

Tenet

* Com informações da RTP - Rádio e Televisão de Portugal