Pesquisadores descobrem fóssil de mamífero de 74 milhões de anos

Pesquisadores encontraram no Chile a mandíbula fossilizada com cinco dentes de um mamífero que vagou pela Terra há 74 milhões de anos. O animal, que lembra um gambá, habitou o sul da Patagônia na mesma época dos dinossauros e pertence a uma espécie chamada Orretherium tzen.

“Mais que nada, que esta e outras descobertas que vamos revelar no futuro, acho que estão revelando que há um potencial enorme em termos de paleontologia no extremo sul do Chile, e que, provavelmente vão transformar essa região em um polo científico porque estamos encontrando coisas que não esperávamos encontrar e que vão nos ajudar a responder muitas perguntas que tínhamos há muito tempo sobre dinossauros, mamíferos e outros grupos que estamos encontrando”, disse o paleontologista Sergio Soto.

* Com informações da Agência Reuters