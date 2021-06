Miami: chega a cinco número de mortes em desabamento de prédio

Subiu para cinco o número de mortos confirmados na queda parcial de um prédio, em Miami, nos Estados Unidos. Mais de 150 pessoas continuam desaparecidas.

As equipes de resgate mantêm os trabalhos de busca e salvamento nos destroços.



O desabamento ocorreu na madrugada de quinta-feira (24), quando caíram 55 dos 136 apartamentos do prédio, localizado em Surfside, enclave à beira-mar, com 5.700 moradores, em uma ilha-barreira na Baía de Biscayne, perto de Miami.



Equipes do México e de Israel estão ajudando nas buscas.



Ainda não são conhecidas as causa do desabamento, e as investigações poderão levar meses.