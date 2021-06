Redes sociais e sites de notícias são atingidos por interrupções

Interrupções múltiplas na internet atingiram redes sociais e sites de notícias em todo o mundo nesta terça-feira (8), com relatos indicando um problema no serviço de computação em nuvem Fastly, sediado nos Estados Unidos.

A Reuters não pôde confirmar imediatamente o problema que afetava os sites.

A Fastly disse que está investigando "o potencial impacto para a performance do serviço", de acordo com a página da empresa.

Segundo o site da companhia, a maioria das áreas de cobertura da Fastly enfrentava "performance degradada".

Separadamente, a página de varejo da Amazon.com também parecia estar fora do ar. A Amazon não estava imediatamente disponível para comentar.

Quase 21 mil usuários do Reddit relataram problemas com a plataforma de rede social, enquanto mais de 2 mil usuários relataram problemas com a Amazon, informou o site que monitora interrupções na internet Downdetector.com.

O Twitch, que pertence à Amazon, também registrava interrupção, de acordo com o Downdetector.

Sites operados por veículos de imprensa como o Financial Times, The Guardian, New York Times e Bloomberg News também enfrentavam interrupções.