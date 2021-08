FMI suspende acesso do Afeganistão a recursos do fundo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse nesta quarta-feira (18) que o Afeganistão não terá acesso aos recursos da instituição, incluindo uma nova alocação de reservas de Direitos Especiais de Saque, devido à falta de clareza em torno do reconhecimento de seu governo após o Talibã ter assumido o controle de Cabul.

"Como sempre acontece, o FMI é guiado pelas opiniões da comunidade internacional", disse um porta-voz do FMI em um comunicado. "Atualmente, há uma falta de clareza na comunidade internacional em relação ao reconhecimento de um governo no Afeganistão, em consequência da qual o país não pode acessar DES ou outros recursos do FMI."