Maior incêndio florestal da Califórnia atinge cidade histórica

A principal via pública de uma cidade histórica da época da corrida do ouro na Califórnia ficou em ruínas nessa quinta-feira (5), horas depois de o maior incêndio florestal do estado devastar Greenville, uma vila nas montanhas de Sierra Nevada.

As equipes de bombeiros ainda trabalhavam ontem para combater os incêndios em Greenville, cerca de 260 quilômetros ao norte de Sacramento, após o incêndio chamado de Dixie Fire avançar por toda a noite anterior.

O Dixie Fire tem atingido a área há três semanas, queimando 130 mil hectares.

"Apesar dos valentes esforços dos bombeiros, de recursos aéreos e de agentes da lei para proteger a vida e a defesa da propriedade, o fogo se espalhou na comunidade de Greenville", informou o Departamento de Proteção às Florestas (Cal Fire).

O Dixie Fire estava entre os mais de 12 incêndios florestais que atingiam o estado.

O fogo, que começou na quarta-feira (4) e queimou 2.400 acres (cerca de 970 hectares) nos condados de Nevada e Placer, forçou milhares de pessoas a deixarem suas casas, incluindo a maior parte da cidade de Colfax. Mais de 50 moradias ou construções foram destruídas e 30 danificadas, não sendo possível diminuir a dimensão do incêndio, afirmou o Cal Fire.