Número de mortos pelo furacão Ida sobe para pelo menos 50

O número de mortos na passagem do furacão Ida na Região Nordeste dos Estados Unidos subiu para pelo menos 50 pessoas, com muitos esperando boas notícias sobre os desaparecidos nas inundações.

Nova York confirmou 17 mortes, quatro no Condado de Westchester e o restante na cidade de Nova York, onde quase todas as vítimas ficaram aprisionadas em apartamentos ilegais em porões, que estão entre as últimas opções acessíveis para moradores de baixa renda na área, afirmou um porta-voz para a governadora Kathy Hochul.

Em Nova Jersey há 27 pessoas mortas por conta da tempestade e quatro pessoas estão desaparecidas, afirmou um porta-voz para o governador Phil Murphy.

Entre os desaparecidos estão dois estudantes universitários vistos pela última vez em Passaic, Nova Jersey, na quarta-feira, quando o dilúvio histórico provocado pelo Ida teria arrastado os dois na enchente do Rio Passaic.