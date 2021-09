Vale resgata 33 dos 39 trabalhadores em mina no Canadá

Ao menos 33 dos 39 trabalhadores que ficaram presos em uma mina da cidade de Sudbury, em Ontário, no Canadá, já tinham sido resgatados até o meio-dia de hoje (28). Segundo a empresa brasileira Vale, exploradora da mina Totten, a expectativa é que os seis profissionais restantes sejam resgatados ainda nesta terça-feira.

Em nota, a Vale informou que os funcionários já resgatados passam bem. Ainda de acordo com a empresa, seus funcionários ficaram presos no interior da mina subterrânea na manhã do último domingo (26), quando uma pá escavadeira atingiu o elevador que levaria os trabalhadores à superfície, indisponibilizando-o.

Segundo a mineradora, enquanto as condições no eixo eram avaliadas, os empregados se dirigiram às estações subterrâneas de refúgio, onde acessaram as escadas secundárias que usaram para chegar à superfície, com a ajuda de equipes de resgate.

Esta manhã, o United Steelworkers, sindicato que representa parte dos mineiros, informou que nenhum dos 39 trabalhadores se feriu e que parte deles já está voltando para casa.

Nos primeiros seis meses de 2021, a mina de Totten produziu 3.600 toneladas de níquel. A produção na mina está temporariamente suspensa e a Vale avalia as medidas necessárias para retomada dos trabalhos.