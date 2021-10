Grécia faz operação de salvamento de migrantes após naufrágio

As autoridades gregas lançaram hoje (26) uma operação de salvamento ao largo da Ilha de Chios, após o naufrágio de uma embarcação precária que transportava migrantes. Vinte foram salvos e sete estão desaparecidos.

"Havia 27 pessoas a bordo, segundo aqueles que estavam no barco", explicou, em comunicado, a guarda costeira grega, que coordena a operação, dificultada pelas condições meteorológicas.

A operação de salvamento conta com o apoio de um navio da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), dois helicópteros e várias embarcações privadas que navegam naquela área do Mar Egeu.

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), mais de 2,5 mil pessoas atravessaram este ano o Mar Egeu desde a vizinha Turquia, contra 9,7 mil em 2020, ano em que a organização registrou mais de 100 mortos ou desaparecidos.

A Grécia era a principal porta de entrada de migrantes e refugiados na União Europeia na crise de 2015-2016, mas o número de entradas diminuiu nos últimos dois anos, em parte devido a medidas de policiamento mais rigorosas.