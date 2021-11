Com ajuda do Brasil, Emirados Árabes registram recorde no jiu-jítsu

Com uma mãozinha brasileira, os Emirados Árabes Unidos registraram no Guinness Book o recorde de maior aula de jiu-jítsu do mundo. Ao todo, 2.700 pessoas participaram do feito, que aconteceu em 14 diferentes pontos do país, incluindo o Parque do Jubileu, na Expo 2020, em Dubai.

Sob o comando do mestre brasileiro Renzo Gracie e o apoio do Pavilhão Brasil, o local se transformou em um grande dojo ao ar livre, aproveitando o clima de deserto da cidade. Renzo faz parte da família Gracie, conhecida não apenas no Brasil, mas internacionalmente como referência no jiu-jítsu.

O jiu-jítsu brasileiro é considerado esporte nacional nos Emirados Árabes Unidos. A arte marcial integra, por exemplo, o currículo oficial das escolas do país. Diversas crianças puderam ser vistas caminhando pela Expo2020 usando o tradicional quimono.

* A repórter viajou a convite da Apex-Brasil