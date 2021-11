Nasa diz que missão de astronautas dos EUA à Lua vai esperar até 2025

A Nasa, agência espacial norte-americana, não vai enviar astronautas à Lua até pelo menos 2025, anunciou o chefe da agência nessa terça-feira (9), adiando em pelo menos um ano o cronograma estabelecido pelo ex-presidente dos Estados Unidos (EUA) Donald Trump.

O governo Trump havia estabelecido um objetivo agressivo de levar astronautas à Lua em 2024, uma iniciativa batizada de Artemis, etapa de uma meta ainda mais ambiciosa de levar o homem a Marte.

"Estamos estimando um objetivo não anterior a 2025 para o Artemis 3, que seria o primeiro veículo tripulado por humanos, na primeira demonstração de que venceu uma competição da SpaceX", disse o administrador da Nasa, Bill Nelson, em teleconferência.

Ele lembrou os sete meses de um litígio que impede comunicações entre a Nasa e a SpaceX como a principal razão pela qual a Nasa adiou a data.

Um juiz federal rejeitou, na quinta-feira passada (4), processo movido pela empresa espacial Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos, contra o governo norte-americano por causa da decisão da Nasa de conceder o contrato de US$ 2,9 bilhões para o desenvolvimento de veículos lunares à SpaceX, de seu rival Elon Musk.

A Nasa anunciou, após a decisão da Justiça, que retomará o trabalho com a SpaceX, no contrato do veículo lunar, assim que possível.

Bill Nelson, um ex-senador pela Flórida, foi indicado pelo presidente Joe Biden para liderar a agência espacial.