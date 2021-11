Peronismo e oposição lutam pelo controle do Congresso na Argentina

O peronismo de centro-esquerda tentará reverter nas eleições legislativas deste domingo (14) a esmagadora derrota que sofreu nas primárias e assim manter sua hegemonia no Parlamento argentino, em meio a uma grave crise econômica.



A votação, que começou às 8h no horário local, é fundamental para o futuro do presidente Alberto Fernández, cuja capacidade de gestão deve ser afetada, em caso de perda, e para a oposição de centro-direita, que pode se fortalecer para a eleição presidencial de 2023. Eleição é para renovar metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado.



"O que pedimos à maioria dos argentinos é que eles compareçam e mostrem que podemos construir o país que queremos. À noite, ouviremos o que eles disseram", disse Fernández a jornalistas após a votação na capital, Buenos Aires.



“Amanhã é segunda-feira, e a Argentina continua. Amanhã [estaremos] com todas as forças para continuar governando e fazendo o que temos que fazer para que o país siga bem”, acrescentou.



O Congresso deve tratar em breve das reformas judiciais e tributárias para um eventual acordo de renegociação de uma dívida de US$ 45 bilhõescom o Fundo Monetário Internacional (FMI), questões que podem ser complicadas para o governo após uma derrota eleitoral.