Americanos mantêm planos de viagem; empresas cancelam dezenas de voos

Milhões de norte-americanos mantiveram seus planos de viagem durante a segunda temporada de festas de fim de ano em meio à pandemia de covid-19, e apesar de uma onda crescente de infecções pela doença, impulsionada pela variante Ômicron do coronavírus, e das centenas de voos cancelados.

As companhias United Airlines e Delta Air Lines cancelaram dezenas de voos marcados para a véspera de Natal por causa da escassez de funcionários em meio a um surto de infecções.

De acordo com o website FlightAware, às 10h20 (horári de Brasília), 2.028 voos por todo o mundo haviam sido cancelados, 448 deles eram nacionais, chegando ou saindo do território norte-americano.

A maior parte dos voos foi mantida, com muitos norte-americanos deixando de lado as preocupações com possíveis infecções.

Moses Jimenes, um contador de Long Beach, Mississippi, voou para Nova York com a esposa e três filhos, embora a última corrente de casos do coronavírus tenha encerrado suas esperanças de assistir a uma apresentação do musical Hamilton ou de visitar alguns museus.

Hamilton foi uma das dezenas de espetáculos da Broadway a cancelar apresentações durante a semana depois que membros do elenco e da equipe tiveram resultado positivo para a Covid-19. Os museus foram cortados do itinerário da família já que muitos exigem prova de vacinação e os dois mais jovens da família não estão aptos a receberem as doses.