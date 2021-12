Pequim tomará medidas contra boicote dos EUA a Jogos de Inverno

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China disse hoje (7) que o país vai responder com "contramedidas firmes" ao boicote diplomático norte-americano aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em 2022.

O porta-voz referiu-se a contramedidas, mas não especificou nem forneceu detalhes sobre a eventual resposta da China ao boicote diplomático de Washington.



Os Estados Unidos vão enviar atletas norte-americanos aos Jogos de Inverno 2022, mas as delegações desportivas não vão ser acompanhadas de representantes diplomáticos.



De acordo com a Casa Branca, trata-se de uma posição contra a violação dos direitos humanos na China, sobretudo na província de Xinjiang.



"A tentativa dos Estados Unidos, de perturbar os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, foi tomada com base em preconceitos ideológicos, mentiras e rumores e que vão revelar, aos olhos de todos, as más intenções dos Estados Unidos", disse Zao Lijian.



Entretanto a embaixada de Pequim em Washington disse através de mensagens difundidas pela rede social Twitter que o boicote "só pretende politizar o desporto, criar divisões e provocar o confronto, disse a embaixada.



Estes jogos vão decorrer em fevereiro do próximo ano, em Pequim.