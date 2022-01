Biden elogia acordo sobre 5G sem fio que evita crise de segurança

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou um acordo entre operadoras de telefonia do país que permitirá a implantação da nova tecnologia 5G sem fio no prazo de duas semanas, evitando assim uma crise de segurança na aviação.

AT&T e Verizon concordaram na noite de ontem (3) em adiar a implantação do espectro sem fio da Banda C até 19 de janeiro, mas ganharam garantias importantes de que poderão iniciar o serviço neste mês, de acordo com uma carta do Departamento de Transporte, informa a agência de notícias Reuters.

O atraso ocorreu após pressão da Casa Branca, de sindicatos da aviação e de uma ameaça das companhias aéreas de entrar com uma ação para bloquear a implantação que poderia interromper milhares de voos diários.

Biden disse que o acordo garante que não haverá interrupções nas operações aéreas nas próximas duas semanas "e nos coloca no caminho certo para reduzir substancialmente as interrupções nas operações aéreas quando a AT&T e a Verizon lançarem o 5G em 19 de janeiro".

O presidente executivo da Verizon, Hans Vestberg, disse nesta terça-feira que não vê nenhum problema de segurança na aviação com 5G, mas que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) "pretendia interromper um momento já difícil para as viagens aéreas se seguíssemos em frente com nossa ativação planejada. Sentimos que isso foi a coisa certa a fazer para o público, que inclui nossos clientes e todos nós, dar à FAA um pouco de tempo para resolver seus problemas com a comunidade da aviação."

O secretário de transportes dos EUA, Pete Buttigieg, e o chefe do administrador da FAA, Steve Dickson, disseram à AT&T e à Verizon que as agências não buscarão mais atrasos na implantação do serviço sem fio 5G após 19 de janeiro, sem quaisquer "problemas imprevistos de segurança da aviação. "

O acordo "nos dará tempo e espaço adicionais para reduzir os impactos nos voos comerciais", escreveram eles.

O Termo de Compromisso Final do acordo afirma que, a menos que "problemas imprevistos de segurança da aviação" surjam, as agências dos EUA "não buscarão ou exigirão quaisquer atrasos adicionais na implantação da banda C, no todo ou em parte, incluindo um atraso no retorno às operações de rotina."