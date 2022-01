Ômicron está por trás de quase todas as infecções por covid na Itália

A variante Ômicron do novo coronavírus, altamente transmissível, é atualmente responsável por quase todas as novas infecções por covid-19 na Itália, disse o Instituto Nacional de Saúde (ISS) nesta sexta-feira (28). A cepa responde por quase 96% dos casos, de acordo com pesquisa realizada no dia 17 deste mês.

A pesquisa anterior, de 3 de janeiro, mostrou que a Ômicron era responsável por 81% dos casos.

"Na Itália, em 17 de janeiro, a variante foi predominante, com prevalência estimada de 95,8%, enquanto a Delta estava em 4,2% da amostra testada", disse o instituto em comunicado.

A análise é baseada em 2.486 amostras, testadas em 124 laboratórios e coletadas em todas as 21 regiões italianas e províncias autônomas.

Mundialmente, de acordo com relatório desta semana da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Ômicron representa 89,1% dos casos, enquanto a Delta responde por 10,7%.

A Itália, primeiro país ocidental a ser atingido pela pandemia de covid-19 no início de 2020, viu as novas infecções se estabilizarem nos últimos dias.

O país registrou 155,69 mil casos relacionados à covid-19 nessa quinta-feira (27), contra 167,20 mil no dia anterior, informou o Ministério da Saúde. O número de mortes caiu de 426 para 389.

