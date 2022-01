Onda de Ômicron na Alemanha está "sob controle", diz ministro

A onda de infecções pela variante Ômicron do novo coronavírus, de rápida disseminação, está "bem sob controle" na Alemanha, e o país pode pensar em suspender algumas restrições após pico no fim de fevereiro, disse o ministro da Saúde alemão nesta sexta-feira (28).

O Instituto Robert Koch para doenças infecciosas registrou hoje 190,14 mil testes positivos para covid-19 em 24 horas, 49,98 mil a mais do que uma semana antes, e 170 mortes relacionadas ao vírus, elevando o número de óbitos a 117,48 mil.

"Muitas vezes, leio e ouço que os políticos perderam o controle sobre a pandemia. No entanto, esse não é o caso. Estávamos preparados para os números de infecção que temos no momento - na verdade, eles são ainda menores do que o esperado", disse o ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, em entrevista.

O número de novas infecções diárias pode subir a 400 mil, mas depois voltará a recuar, afirmou, acrescentando que a proteção de idosos que ainda não foram vacinados é a tarefa mais importante do país no momento.

"A Alemanha tem número comparativamente alto de idosos não vacinados - quatro vezes mais que a Inglaterra e três vezes mais que a Itália", disse Lauterbach.

*É proibida a repercussão deste conteúdo.