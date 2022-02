Jogador brasileiro que estava na Ucrânia desembarca amanhã no Galeão

O jogador de futebol brasileiro Marlon Santos da Silva Barbosa, mais conhecido como Marlon Santos, 26 anos, do time ucraniano Shakhtar Donetsk, desembarca amanhã (28), às 7h, no Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, no Rio de Janeiro. Ele chega acompanhado pela mulher, Maria Paula Marinho, a sogra e três filhos pequenos. Marlon atua como zagueiro no Shakhtar Donetsk.

A assessoria do jogador informou que, “em respeito ao momento delicado do atleta e privilegiando o seu reencontro com a família, ele vai atender os jornalistas para fazer um pronunciamento sobre os momentos que passou na Ucrânia”. Não haverá abertura para perguntas.

Segundo a assessoria, depois que se restabelecer emocionalmente, ao longo dos próximos dias, Marlon ficará disponível para entrevistas.