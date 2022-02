OMS defende papel fortalecido e EUA propõem novo fundo para pandemia

Esforços para fortalecer a segurança sanitária global só terão sucesso se o papel da Organização Mundial da Saúde (OMS) for aprimorado, disse hoje (17) o chefe da organização, no momento em que seu maior doador, os Estados Unidos, propõem novo fundo de prevenção de pandemias.

Falando por videoconferência em reunião do G20 com líderes financeiros, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comentou a proposta do fundo global de saúde, encarregado de fornecer recursos para emergências, vacinas e outras necessidades médicas.

"Está claro que no centro dessa arquitetura, o mundo precisa de uma OMS forte e financiada de forma sustentável, com mandato único, conhecimento técnico único e legitimidade global única", disse Tedros em painel na capital indonésia, Jacarta.

"Quaisquer esforços para melhorar a governança, os sistemas e o financiamento da segurança sanitária global só podem ter sucesso se também melhorar o papel da OMS", afirmou.

Durante a discussão, o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, disse que a OMS tem de permanecer no centro do planejamento global de saúde. "Precisamos trabalhar ainda mais para criar uma arquitetura mais forte nas políticas do setor".

Em debate separado, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos (EUA), Janet Yellen, pediu aos membros do G20 que apoiem o fundo destinado à prevenção de pandemias.

Buscando dissipar as restrições levantadas por algumas das 20 maiores economias do mundo, Yellen afirmou que isso não desviaria o dinheiro necessário para fortalecer a OMS e nem criaria novo órgão multilateral.

"Não vemos isso como reserva de dinheiro que fica ociosa esperando para responder à próxima pandemia", disse ela, acrescentando que o novo fundo estimularia o investimento em sistemas de detecção e vigilância de doenças contra futuras crises.

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, declarou ao painel que a agência "trabalha rapidamente em novo fundo financeiro intermediário, a fim de aumentar o financiamento para preparação e resposta à pandemia".

A Indonésia é a anfitriã do G20 este ano. O fortalecimento da arquitetura global de saúde é uma das prioridades do presidente Joko Widodo durante a liderança indonésia do bloco.

