Papa lamenta morte de pescadores vítimas de naufrágio no Canadá

O papa Francisco manifestou hoje solidariedade pelas vítimas do naufrágio no Canadá do navio pesqueiro galego "Villa de Pitanxo", no qual morreram nove pescadores e 12 estão desaparecidos.

Em telegrama enviado ao arcebispo de Santiago de Compostela, Julian Barrio, Francisco descreveu como "triste notícia" o naufrágio da embarcação, ocorrido terça-feira (15) na costa canadense.

Depois de expressar sinceras condolências, o papa manifestou sua solidariedade "neste momento de aflição", de acordo o telegrama enviado em nome de Francisco pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

Na mensagem, o papa diz que "eleva as suas orações a Deus pelo descanso eterno das vítimas e expressa proximidade às famílias que choram os seus entes queridos".

O navio naufragou na costa da Terra Nova e Labrador, no leste do Canadá. A bordo do pesqueiro estavam 24 tripulantes, três resgatados com vida.

Nove corpos foram localizados e recolhidos, e o Canadá encerrou a busca pelos 12 pescadores desaparecidos no mar.

Os três sobreviventes foram resgatados pelo pesqueiro espanhol Playa de Menduíña 2, que também recuperou seis corpos.

Outro corpo foi recolhido pelo pesqueiro português Nova Virgem da Barca, e os dois mortos restantes foram localizados e resgatados pelo navio canadense Nexus.

