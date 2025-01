Casal de brasileiros é atropelado na capital argentina

Homem morreu no local do acidente e companheira está internada

Um casal de brasileiros foi atropelado no primeiro dia do ano em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com a mídia local, Fernando Pereira de Amorim Junior morreu no local do acidente. A companheira dele, Cleusa Adriana Nunes Pombo, está internada em um hospital público com ferimentos graves.

A motorista que causou o acidente, atriz e empresária Patrícia Scheuer, foi ouvida e liberada pela polícia. Ela alegou ter passado por um episódio de "perda de consciência" antes da colisão. O caso segue sob investigação.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires, afirmou que acompanha o caso atentamente, em contato com os familiares e as autoridades locais, e presta assistência consular.

Em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, as Embaixadas e Consulados brasileiros podem prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com o governo local e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios realizados pelas autoridades locais.