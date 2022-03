Astronautas norte-americanos e russos voltam da Estação Espacial

Um astronauta norte-americano e dois cosmonautas russos pousaram no Cazaquistão, nesta quarta-feira (30), depois de deixarem a Estação Espacial Internacional a bordo da mesma cápsula, apesar do crescente antagonismo entre Moscou e Washington devido ao conflito na Ucrânia.

O voo que trouxe Mark Vande Hei, da Nasa, e os russos Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov de volta à Terra estava sendo observado de perto para determinar se a escalada de conflitos havia se espalhado para a cooperação de longa data no espaço entre os dois ex-adversários da Guerra Fria.

A agência espacial russa Roscosmos transmitiu imagens do pouso e disse que um grupo de especialistas técnicos e médicos foi enviado para ajudar os astronautas a sair da cápsula.

Vande Hei, que aos 55 anos está completando sua segunda missão na Estação Espacial Internacional, registrou recorde de resistência espacial dos EUA com 355 dias consecutivos em órbita, superando o recorde anterior de 340 dias estabelecido pelo astronauta Scott Kelly em 2016.

O recorde de todos os tempos, de permanência mais longa no espaço, foi do cosmonauta russo Valeri Polyakov, que passou mais de 14 meses a bordo da estação espacial, retornando à Terra em 1995.

Dubrov, de 40 anos, que partiu para a estação espacial com Vande Hei em abril passado, do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, completou seu primeiro voo espacial, compartilhando 5.680 órbitas terrestres e mais de 150 milhões de milhas no espaço com Vande Hei, informou a Nasa.

Shkaplerov, de 50 anos, é um veterano de quatro missões ao posto orbital avançado, acumulando 708 dias no espaço. Ele excedeu em muito os 523 dias da carreira de Vande Hei. Shkaplerov, que começou a última temporada na estação espacial em outubro passado.

