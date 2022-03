Banco Mundial fornece mais US$ 200 milhões em recursos para Ucrânia

O Banco Mundial aprovou, nesta segunda-feira (14), quase US$ 200 milhões em financiamento adicional e reprogramado para reforçar o apoio a pessoas vulneráveis na Ucrânia, enquanto as forças russas continuam com o maior ataque a um Estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

O financiamento se soma aos US$ 723 milhões aprovados na semana passada e faz parte de um pacote de US$ 3 bilhões de apoio que o Banco Mundial se apressa para levar à Ucrânia e a seu povo nas próximas semanas.

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, disse, em um evento virtual organizado pelo jornal Washington Post, que o banco espera finalizar o pacote de US$ 3 bilhões dentro de seis a oito semanas.

"As magnitudes são astronômicas", afirmou Malpass sobre as necessidades da Ucrânia. Segundo ele, o esforço de reconstrução envolverá rodovias, pontes e outras grandes infraestruturas. "Isso equivale a dezenas de bilhões de dólares", acrescentou.

Para ajudar a Ucrânia agora, o banco estava adiantando "o máximo de dinheiro possível", declarou Malpass. Ele disse que também está trabalhando em projetos específicos para ajudar os ucranianos, alguns dos quais agora vivem na Polônia e em outros lugares, sob o pacote de US$ 3 bilhões.

"Nosso foco imediato agora... é: ‘como podemos ajudar as pessoas que estão sob ataque no momento?’"

Mais tarde, Malpass encontrou-se com o ministro da Economia polonês, Piotr Nowak, e lhe disse que o Banco Mundial está pronto para apoiar a Polônia com financiamento e serviços de consultoria, à medida que o país recebe refugiados ucranianos.

