Chefes de governo da Polônia, República Checa e Eslovênia visitam Kiev

Os primeiros-ministros da República Tcheca, Polônia e Eslovênia visitam hoje (15) Kiev, para encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Os três líderes viajam como representantes do Conselho Europeu, no momento em que a capital ucraniana está sob bombardeios.

O premiê tcheco, Petr Fiala, disse que a visita foi organizada em conjunto com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"O objetivo é expressar o apoio inequívoco da União Europeia à liberdade e independência da Ucrânia", afirma Fiala em rede social. no Twitter.

O primeiro-ministro adianta que os três líderes levam "amplo pacote de apoio à Ucrânia e aos seus cidadãos".

"A comunidade internacional também foi informada dessa visita por várias organizações, incluindo as Nações Unidas", acrescenta.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, disse no Facebook que a viagem ocorreu no 20º dia da "agressão criminosa contra a Ucrânia" do presidente russo, Vladimir Putin.

"Em tempos tão revolucionários para o mundo, é nosso dever estar onde a história é forjada. Porque não se trata de nós, mas do futuro de nossos filhos que merecem viver em um mundo livre de tirania", afirrmou.

O principal assessor de Morawiecki, Michal Dwoczyk, disse a repórteres que a delegação cruzou a fronteira polaco-ucraniana de trem.

A viagem foi acertada em cúpula de líderes da UE em Versalhes, na França, na semana passada.

Kiev está sob ataques russos: duas poderosas explosões abalaram a capital antes do amanhecer de hoje. Os serviços de emergência informaram que duas pessoas morreram quando um prédio de apartamentos foi atingido.

*É proibida a repercussão desse conteúdo.