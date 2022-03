Putin cruzou linha vermelha da barbárie, diz premiê britânico

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, acusou nesta quinta-feira (24) a Rússia de cruzar uma linha vermelha da barbárie em sua guerra com a Ucrânia. Acrescentou que o Ocidente precisava "apertar o cerco" com sanções para pôr fim ao conflito.

"Vladimir Putin já cruzou a linha vermelha da barbárie", disse Johnson a repórteres ao chegar a Bruxelas. Ele participa de reunião de cúpula sem precedentes entre os membros da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), do G7 e da União Europeia.

Segundo o premiê, sanções precisam ser impostas a Moscou. "É muito importante que trabalhemos juntos para que isso seja feito. Quanto mais duras forem nossas sanções, mais podemos fazer para ajudar a Ucrânia e mais rápido essa guerra pode acabar".

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou tropas à Ucrânia no que chama de "operação militar especial" para desmilitarizar e "desnazificar" o país. Moscou nega ter como alvo os civis.

