Rússia acena com novos corredores humanitários na Ucrânia

Uma trégua temporária nos ataques russos à Ucrânia volta a ser anunciada nesta quinta-feira (10), para permitir a abertura de corredores humanitários que visam à retirada de mais civis das áreas de conflito.

De acordo com a vice-primeira-ministra ucraniana, sete corredores vão permanecer abertos das 7h às 19h locais.

O governador regional de Kiev informou que só nessa quarta-feira (9) saíram cerca de 10 mil pessoas dos arredores da capital ucraniana. A fuga ocorreu no dia em que a Rússia acusou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a União Europeia de minarem o Conselho da Europa. Moscou se recusa a participar do organismo projetado para defender os direitos humanos, o Estado de Direito e a democracia.

A posição do Ministério russo das Relações Exteriores é anunciada um dia depois das acusações de genocídio pelo ataque a um hospital pediátrico em Mariupol. A Rússia nega e diz que o edifício acolhia militares ucranianos.

