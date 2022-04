Boris Johnson: atrocidades em Bucha “mancharam” a reputação de Putin

As atrocidades cometidas em Bucha, uma pequena cidade perto de Kiev onde foram encontrados centenas de corpos após a retirada das tropas russas, "mancharam permanentemente" a reputação do presidente russo Vladimir Putin, disse o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

"O que Putin fez em Bucha e Irpin são crimes de guerra que mancharam permanentemente a sua reputação e a do respectivo governo", afirmou Johnson numa conferência de imprensa após uma visita surpresa a Kiev este sábado, onde esteve reunido com o presidente ucraniano.

Boris Johnson anunciou ainda o seu apoio para continuar a intensificar as sanções à Rússia. “Em conjunto com os nossos parceiros, vamos realmente criar pressão econômica e vamos continuar a impor mais sanções à Rússia”, afirmou.

“Em conjunto com os nossos parceiros, temos de fornecer equipamentos e tecnologia de modo a que a Ucrânia não volte a ser invadida”, acrescentou.

O primeiro-ministro britânico apelidou a guerra lançada por Moscou de “indesculpável e desnecessária” e enalteceu a bravura do povo ucraniano. “Nas últimas semanas, o mundo descobriu novos heróis e esses heróis são o povo ucraniano”, afirmou Johnson.

Veículos blindados e mísseis

Após a reunião com Volodymyr Zelenskiy em Kiev, Boris Johnson anunciou que enviará mais 120 veículos blindados e novos sistemas de mísseis anti-navio à Ucrânia.



“É por causa da liderança resoluta do presidente Volodymyr Zelenskiy e do inabalável heroísmo e coragem do povo ucraniano que os objetivos monstruosos de Vladimir Putin estão a ser frustrados”, disse Boris Johnson através de um comunicado de Downing Street.



O armamento antitanque e antiaéreo, bem como os chamados “drones suicidas”, estão entre os equipamentos que o Reino Unido prometeu fornecer à Ucrânia no pacote de ajuda financeira e militar de 100 milhões de libras anunciado pelo primeiro-ministro na sexta-feira.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.