Macron fica na frente de Le Pen em primeiro turno de eleição na França

O presidente francês, Emmanuel Macron, e a líder de extrema-direita Marine Le Pen lideram as pesquisas no primeiro turno da eleição presidencial da França, e vão se classificar para o segundo turno de votação, marcado para 24 de abril. As projeções iniciais são de pesquisas publicadas neste domingo (10).

Macron ficou na frente de Le Pen no primeiro turno, de acordo com pesquisas separadas de Ifop, OpinionWay, Elabe e Ipsos.

O atual presidente francês teve índice de votação entre 28,1% e 29,5%, enquanto Le Pen obteve 23,3% a 24,4% da preferência dos eleitores.

