Incêndio em Hollywood retrocede, mas chamas seguem em Los Angeles

Dois grandes incêndios florestais que estão ameaçando Los Angeles de leste a oeste seguiam sem controle nesta quinta-feira, dois dias depois de seus inícios, mas bombeiros conseguiram controlar um outro incêndio em Hollywood Hills.

Os incêndios de Palisades — entre Santa Mônica e Malibu, na região leste da cidade, e o incêndio de Eaton, no oeste, próximo a Pasadena — já são os mais destrutivos da história de Los Angeles, tendo queimado mais de 11 mil hectares, uma área maior do que a da Disney World, transformando bairros inteiros em cinzas.

Pelo menos cinco pessoas morreram e milhares de construções foram incendiadas, com quase 180 mil pessoas tendo que deixar suas casas, disseram autoridades. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira, o xerife de Los Angeles, Robert Luna, afirmou que o número de mortos deve subir.

O chefe do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, Anthony Marrone, afirmou que o crescimento do incêndio de Eaton foi significativamente interrompido, embora as labaredas não tenham sido contidas. Mesmo ainda fortes, os ventos amenizaram um pouco desde o pico de cerca de 160 km por hora observado no começo da semana, permitindo um apoio aéreo crucial para as equipes de solo.

“Temos uma posição muito melhor do que as de terça e quarta-feira”, disse Marrone.

Mas autoridades alertaram que os ventos de aproximadamente 97 quilômetros por hora deveriam continuar nesta quinta. Kristin Crowley, chefe do Corpo de Bombeiros da cidade de Los Angeles, disse que os moradores devem estar preparados para deixar suas casas se isso for necessário.

“É seguro dizer que o incêndio de Palisades é um dos desastres naturais mais destrutivos da história de Los Angeles”, afirmou.

Durante a noite, bombeiros e helicópteros conseguiram avanços no combate ao incêndio de Sunset, que forçou a retirada de pessoas de Hollywood e Hollywood Hills, incluindo de famosas localidades como o TCL Chinese Theatre e a Calçada da Fama.

Ele é apenas um dos cinco incêndios florestais que ocorrem ao mesmo tempo no Condado de Los Angeles, com ventos fortes espalhando as chamas em um solo ressecado, sobre o qual não chove há meses. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, descreveu o fenômeno como uma "tempestade perfeita" de condições perigosas.

Os dois maiores — Palisades e Eaton — formaram um arco ao redor da cidade, grande o suficiente para ser visto do espaço.

As casas de estrelas do cinema e outras celebridades estão entre as que foram consumidas pelas chamas, que destruíram alguns dos imóveis mais luxuosos do mundo.

"Claro que estamos de coração partido, mas vamos superar isso com o amor das crianças e dos amigos", disseram o ator Billy Crystal e sua esposa Janice, anunciando que a casa em Pacific Palisades, onde moravam desde 1979, está destruída.

Paris Hilton afirmou que está "com o coração partido além das palavras" depois de assistir sua casa de praia em Malibu "queimar até o chão na TV, ao vivo".

O Serviço Meteorológico Nacional estendeu os avisos de Bandeira Vermelha — emitidos quando o risco de incêndio é alto, devido à baixa umidade, ventos fortes e altas temperaturas — para os condados de Los Angeles e Ventura até as 18h da sexta-feira.

A escassez de água fez com que alguns hidrantes secassem em Pacific Palisades, encravado entre Malibu e Santa Mônica, disseram autoridades na quarta-feira.

O presidente dos EUA, Joe Biden, foi informado na manhã desta quinta-feira sobre o impacto dos incêndios florestais e se reunirá com autoridades à tarde para discutir a resposta do governo federal, informou a Casa Branca.

Alguns moradores se aventuraram a voltar para áreas onde o fogo já havia passado, onde chaminés de tijolos pairavam sobre resíduos carbonizados e veículos queimados. Os restos de uma bandeira americana toda esfarrapada e chamuscada balançavam em um mastro.

"Eu tinha acabado de sair da casa da minha família, onde minha mãe mora, que foi queimada até virar cinzas. Cheguei então em casa e... a mesma coisa. É só cinza", contou Oliver Allnatt, de 36 anos.

Bombeiros de seis outros estados norte-americanos estavam indo para a Califórnia.

