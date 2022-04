Nova York: polícia procura pessoa que pode ter informação sobre ataque

A polícia de Nova York informou que as investigações sobre o tiroteio, nessa terça-feira (12), em estação do metrô em Brooklyn, está focada em "uma pessoa" que pode ter informações. Os jornais da nova-iorquinos informam que pelo menos 29 pessoas ficaram feridas.

As autoridades dizem que estão à procura de um homem identificado como Frank R. James, de 62 anos, que pode estar associado ao ataque, que ocorreu na estação de metrô da 36ª Rua.

O homem não é considerado suspeito, mas "pessoa de interesse", o que significa que a polícia acredita que ele pode ter informações sobre o crime.

"Estamos apurando se esse homem tem alguma ligação com o tiroteio", disse o chefe de investigadores do Departamento de Polícia, James Essig.

De acordo com o The New York Times, James tem moradias em Wisconsin e Filadélfia e teria publicado dezenas de vídeos nas redes sociais, nos últimos anos, com mensagens preconceituosas e críticas, nas quais é citado o prefeito de Nova York, Eric Adams.

Detalhes

Em entrevista nesta quarta-feira (13), a polícia deu detalhes sobre alguns momentos do ataque, acrescentando que o agressor foi visto quando detonava duas granadas de fumaça e disparava uma arma de fogo no metrô.

A polícia informou que o homem tinha uma pistola semiautomática Glock, 9 mm.

"Ele disparou a arma pelo menos 33 vezes, atingindo dez pessoas", afirmou Essig. Sete homens e três mulheres foram baleados. Mais 13 pessoas "sofreram lesões relacionadas com a inalação de fumaça, queda ou ataque de pânico", acrescentou. De acordo com o New York Post, houve 29 feridos.

"O homem então fugiu do local, e os detetives tentam encontrá-lo", disse Essig.

Os investigadores encontraram a "pistola Glock, três carregadores estendidos pelo chão, um machado e uma série de potenciais dispositivos incendiários no local".

Uma recompensa de US$ 50 mil está sendo oferecida por informações que levem à prisão do suspeito.

A polícia diz que o atirador tem cerca 1,65 metro de altura e cerca de 77 quilos. Vestia um colete de construção, moletom cinza com capuz e tinha uma máscara de gás. Não se conhece, por enquanto, as motivações para a ação.

O ataque ocorreu pouco antes das 8h30 de ontem, e as autoridades estimam que os ferimentos não sejam graves.

O comissário de polícia de Nova York, Keechant Sewell, destacou que o incidente "não está sendo tratado inicialmente como ato de terrorismo".

As operações de investigação podem ter sido prejudicadas por uma falha no sistema de vigilância da rede de metrô. De acordo com o prefeito Eric Adams, "na estação, em particular, parecia haver algum tipo de mau funcionamento do sistema de câmaras".

