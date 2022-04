Ucrânia recusa acordo com Rússia para retirada de civis de siderúrgica

A Ucrânia recusou nesta segunda-feira (25) um acordo com a Rússia sobre a retirada de civis de uma usina siderúrgica na cidade de Mariupol, e pressionou para que a Organização das Nações Unidas (ONU) seja "iniciadora e garantidora" de tal acordo.

A Rússia afirmou mais cedo que iria abrir um corredor humanitário para que civis deixem a enorme siderúrgica de Azovstal, onde estão abrigados com combatentes ucranianos sob ataque das forças russas.

"É importante entender que um corredor humanitário se abre pelo acordo entre ambos os lados. Um corredor anunciado de maneira unilateral não oferece segurança, e não é, portanto, um corredor humanitário", afirmou a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, no aplicativo de mensagens Telegram.

Pouco depois dos comentários, um assessor do presidente Volodymyr Zelenskiy disse que as forças russas estavam atacando a usina pelo ar, e também com artilharia e tanques.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na semana passada que era desnecessário invadir a fábrica, onde os últimos defensores ucranianos de Mariupol estão sitiados após dois meses de cerco e bombardeios russos.

A Ucrânia apelou à ONU para que a organização seja "iniciadora e garantidora do corredor humanitário de Azovstal para civis", disse Vereshchuk. Ela disse que autoridades das ONU e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha deveriam estar presentes quando qualquer corredor for estabelecido.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, que está buscando uma trégua humanitária na Ucrânia, deve se reunir com Putin em Moscou na terça-feira (26), e com Zelenskiy em Kiev na quinta-feira (28).