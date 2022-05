Centenas fazem vigília no Texas após mortes de crianças e professores

Centenas de pessoas juntaram-se na última noite em vigília em Uvalde, no Texas, depois do massacre que causou a morte de 19 crianças e dois professores.

Várias comunidades religiosas reuniram-se na procura de conforto nas palavras dos pastores.

Armas

Pesquisa feita nos Estados Unidos (EUA) revela que esmagadora maioria dos norte-americanos defende regras mais rígidas na venda de armas.

A sondagem foi realizada um dia depois do massacre no Texas, onde um jovem de 18 anos abriu fogo numa escola primária e matou 19 crianças e dois professores.



Autor do massacre

As autoridades do Texas dizem que o autor do massacre na escola primária de Uvalde não tinha antecedentes criminais nem registo de problemas psiquiátricos. Mas revelam também que Salvador Ramos planejou o ataque e divulgou os planos nas redes sociais.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.