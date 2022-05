Com dores no joelho, Papa usa cadeira de rodas em público pela 1ª vez

O papa Francisco usou cadeira de rodas em público nesta quinta-feira (5) pela primeira vez, desde que uma nova crise de dor no joelho limitou sua capacidade de andar.

Em uma audiência com um grupo de freiras na sala de audiências gerais do Vaticano, Francisco foi levado para seu assento no palco. Um assessor então o ajudou a sair da cadeira de rodas e a se sentar.

O papa de 85 anos teve que cancelar ou reduzir as atividades várias vezes, no mês passado, por causa da dor no joelho direito.

Antes de quinta-feira, ele conseguia caminhar por cerca de 10 metros, da entrada lateral do palco até seu assento no centro, embora com ajuda de assessores.

Várias vezes durante o período da Páscoa no mês passado, Francisco participou, mas não presidiu as missas na Basílica de São Pedro. Em cada ocasião, ele delegou a um arcebispo ou cardeal a missão de rezar a missa enquanto ficava sentado. Ele também leu a homilia sentado.

O pontífice afirmou que os médicos lhe disseram que darão uma injeção para ajudar no movimento de suas articulações. Não está claro se essa terapia já começou.